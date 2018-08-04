Греция залечивает раны от пожара

АФИНЫ, 4 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Спустя две недели после смертоносных пожаров Греция постепенно начинает приходить в себя – на месте трагедии, унесшей жизни почти 90 человек, расчищают завалы, убирают сгоревшие деревья, восстанавливают свет и водопровод.

Погорельцы начали получать пособия, а помощь от простых людей и частных компаний поступает с первого дня.

Пожар, произошедший 23 июля и ставший самым катастрофическим с 2007 года, когда пылала вся Греция, остается главной темой в разговорах людей и в СМИ, все обсуждают, кто виноват, кого и как следует наказать.

Однако жители сгоревшего города Мати о политике не говорят – их волнует, что произошло и как жить дальше.

"Катастрофа!"

"Катастрофа! Разруха!" – говорит пожилая гречанка по имени Мария, дом которой стоит недалеко от въезда в городок Мати на шоссе между Афинами и Марафоном. Именно по нему проходит всемирно известный Марафонский забег. Мария вышла подмести мусор и золу, принесенные ветром к воротам дома.

По ее словам, все произошло мгновенно.

"За четверть часа. Огонь был до небес, он мгновенно поднялся, шел по верху. Все сгорело за пятнадцать минут. Спастись было невозможно", — рассказывает Мария о пережитом кошмаре.

Многие называют происшедший пожар "неописуемым". "Мне 88 лет. Я никогда в своей жизни даже подобного не видела", — рассказала она.

"У нас погибли соседи вот там – семь человек. Вот в том доме – показывает она рукой – сгорела семья, четыре человека. У них такой мальчик хороший был, студент, на последний курс Университета перешел, в следующем году закончил бы учебу. Как его жалко", — говорит Мария. По ее щекам текут слезы.

Во дворе ее дома сгорели деревья, но дом снаружи целым. "Сам дом не сильно пострадал. На заднем дворе все сгорело", — пояснила Мария.

Остановить пожар не смогло и Марафонское шоссе – огненный шторм спокойно перешел через четыре полосы движения. Огненный фронт растянулся примерно на пять километров. Вдоль автотрассы выгорели и деревья, и небольшие предприятия – мастерские по обработке камня, магазины.

"Ветер был очень сильный, до 12 баллов Бофорта", — рассказал РИА Новости пожилой мужчина, приехавший в Мати искупаться. Больше купающихся в городке не было. Сам он, по его словам, живет в поселке Неос Вутзас, который одним из первых принял удар огненной стихии.

Люди спасались бегством, пытались уехать на машинах, но многие погибли в своих автомобилях, рассказал мужчина, попросивший не называть его имени.

"Я, как только увидел, что идет пожар, закрыл все окна, ставни, ничего не стал брать – ни деньги, ни документы, взял лишь двух своих собак, посадил их в машину и уехал. Мы два раза попадали в тупик, но на третий раз смогли уехать из зоны пожара", — сказал мужчина.

По его словам, справиться с огнем водой из шлангов от домашнего водопровода было невозможно.

"Температура здесь до тысячи градусов доходила. Это огненный ураган, его так просто водой не потушить. Если воды немного, то огонь еще сильнее начинает разгораться. Сбить его можно только большим объемом воды, у нас нет таких самолетов, а вот российские могут. Они столько воды сбрасывают, что просто прибивают огонь", — сказал инженер.

Он подтвердил, что в районе было много самовольных строений. Власти считают, что самовольное строительство стало одной из причин массовой гибели людей – были закрыты заборами выходы к морю, государственные земли захвачены, а на них построены незаконные строения. На одном из таким захваченных участков погибли 26 человек.

"Ну да, где в Греции нет самостроя. Кстати, самовольные постройки и в пожаре пострадали больше. Законные строения требуют больше денег, они из более качественных материалов, лучше построены. Хотя и они тоже сгорали. У меня здесь друзья, у одного дом сгорел полностью, у другого совсем немного пострадал", — сказал мужчина.

При этом он не согласен с тем, что выходов к морю в Мати мало, а вся территория вдоль берега огорожена.

"Выходов достаточно, только они, правда, узкие, надо шире было их делать. А те 26 человек погибли не из-за того, что не было выхода к морю, а из-за того, что там был обрыв. Они не могли спуститься. Место находится в ложбине, у них не было шансов спастись. И здесь ветер искры от пожара на десятки метров в море заносил", — сказал он

Мати

"Вообще нам, грекам, присуще делать глупости дома. Мы у себя ничего не бережем, все по-своему делаем, обойти что-то пытаемся. Выезжаем за границу – и все у нас хорошо, все делаем правильно, а дома непонятно, что творится, беспечность всюду", — считает он.

Жертвами пожара стали порядка 90 человек. Большинство из них погибли в городке Мати, примерно в 30 километрах от Афин.

Город, располагавшийся в сосновом парке, сгорел почти полностью – нетронутых огнем деревьев почти нет. Пластиковые светильники на столбах возле домов оплавились.

Рядом с полностью сгоревшим домом есть здания, практически не пострадавшие. Перед выгоревшим домом стоят нетронутые огнем ворота. Возле сгоревшей лавочки стоит абсолютно целая. В Мати сгорели порядка 300 машин, но почти все их уже вывезли на утилизацию, остались лишь несколько обгоревших кузовов.

Сгорели летние детские лагеря – их в Мати было несколько, в этом году в них отдыхали примерно 1,2 тысячи детей.

Работник муниципалитета Марафона (к нему относится Мати) считает счастьем, что удалось эвакуировать детей из лагерей.

"Как только стало известно о пожаре, начали эвакуацию детских лагерей и военного лагеря. Ее примерно в 17.30 начали", — рассказал чиновник РИА Новости. На вопрос, пешком уходили дети или их вывозили, чиновник сказал, что быстро прислали много автобусов.

"Приехали автобусы, детей повезли в основном в сторону Марафона, в Неа Макри, а затем оттуда их отправляли в Афины другими дорогами ", — сказал он.

Сколько всего человек погибли в пожаре, по его словам, пока не известно. "Да мы, может, и не узнаем точных цифр. Я думаю, больше 100 человек будет", — считает чиновник.

Местных жителей в городке почти не видно, но повсюду идет работа — рабочие спиливают сгоревшие деревья, электрики меняют провода между столбами. Вдоль дороги разложены изоляторы, стоят катушки с проводами.

"Мы меняем только то, что обгорело. Есть и непострадавшие участки линий электропередачи", — сказал один из электриков.

Когда завершится вся работа, через неделю, две или месяц, он сказать не берется.

В городе много полиции, рядом со сгоревшим детским лагерем министерства торгового флота стоит армейская палатка – военные вместе с полицией патрулируют район, пострадавший от пожара.

Домовладения обходит и группа военных моряков. "Мы смотрим, чем может помочь военный флот", — сказал один из моряков.

Помощь

Трагедия сплотила греков, никто не остался безучастным, откликнулась вся Греция – люди собирают для пострадавших воду, продукты, одежду, предметы первой необходимости и гигиены, лекарства, по призыву национального центра донорства сотни людей пришли сдавать кровь для раненых.

Государство сразу же выделило 20 миллионов евро на восстановление пострадавших от огня районов, затем крупные суммы направило на спецсчет министерство финансов, но не меньшую помощь оказывают и частные предприятия.

Сетевые магазины организовали раздачу продуктов и направляют средства на спецсчет помощи. Крупнейший в Греции благотворительный фонд – имени известного судовладельца Ставроса Ниархоса – выделил 25 миллионов евро для закупки оборудования для пожарной службы. Миллионы евро помощи выделяют крупные компании. Поступает помощь и из-за рубежа.

Жизнь не закончилась



Всего в нескольких сотнях метров от Мати следов пожара не видно – вдоль дороги стоят зеленые деревья. На пляже в Неа-Макри, популярном у афинян и туристов городке, много людей.

Местные жители считают чудом, что огонь не задел их город, расположенный вплотную к Мати. На окраине Неа-Макри находится большая пожарная часть, которая и начинала тушение огня.

По словам одного из жителей, 23 июля жар от пожара ощущался и в Неа-Макри. "Жар стоял нестерпимый. Руками невозможно было дотронуться до чего-либо. Мы боялись, что и здесь все загорится", — рассказал Йоргос, мужчина лет 45.

Пенсионер Фемистокл заявил, что сгоревшее имущество восстановить можно, а вот человеческие жизни потеряны навсегда. "Столько людей погибли! Жалко. Все мы в руках Бога, надеюсь, такого больше не повторится", — сказал Фемистокл.

С оптимизмом смотрят в будущее и некоторые пострадавшие от пожара.

"Я тоже пострадал от пожара. Но я не унываю, я улыбаюсь. Мы живы, все будет хорошо", — сказал повстречавшийся в Мати инженер.