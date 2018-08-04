РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Греция залечивает раны от пожара

0280
© AFP 2018 / Angelos TzortzinisПожар в городе Рафина в Греции. Архивное фотоПожар в городе Рафина в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis

АФИНЫ, 4 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Спустя две недели после смертоносных пожаров Греция постепенно начинает приходить в себя – на месте трагедии, унесшей жизни почти 90 человек, расчищают завалы, убирают сгоревшие деревья, восстанавливают свет и водопровод.

Пожар в городе Рафина в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Греческий министр, отвечавший за пожарную службу, подал в отставку
Погорельцы начали получать пособия, а помощь от простых людей и частных компаний поступает с первого дня.

Пожар, произошедший 23 июля и ставший самым катастрофическим с 2007 года, когда пылала вся Греция, остается главной темой в разговорах людей и в СМИ, все обсуждают, кто виноват, кого и как следует наказать.

Однако жители сгоревшего города Мати о политике не говорят – их волнует, что произошло и как жить дальше.

"Катастрофа!"

"Катастрофа! Разруха!" – говорит пожилая гречанка по имени Мария, дом которой стоит недалеко от въезда в городок Мати на шоссе между Афинами и Марафоном. Именно по нему проходит всемирно известный Марафонский забег. Мария вышла подмести мусор и золу, принесенные ветром к воротам дома.

По ее словам, все произошло мгновенно.

"За четверть часа. Огонь был до небес, он мгновенно поднялся, шел по верху. Все сгорело за пятнадцать минут. Спастись было невозможно", — рассказывает Мария о пережитом кошмаре.

Многие называют происшедший пожар "неописуемым". "Мне 88 лет. Я никогда в своей жизни даже подобного не видела", — рассказала она.

Яхты в порту Афин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В столичном регионе Греции снесут более 60 опасных строений
"У нас погибли соседи вот там – семь человек. Вот в том доме – показывает она рукой – сгорела семья, четыре человека. У них такой мальчик хороший был, студент, на последний курс Университета перешел, в следующем году закончил бы учебу. Как его жалко", — говорит Мария. По ее щекам текут слезы.

Во дворе ее дома сгорели деревья, но дом снаружи целым. "Сам дом не сильно пострадал. На заднем дворе все сгорело", — пояснила Мария.

Остановить пожар не смогло и Марафонское шоссе – огненный шторм спокойно перешел через четыре полосы движения. Огненный фронт растянулся примерно на пять километров. Вдоль автотрассы выгорели и деревья, и небольшие предприятия – мастерские по обработке камня, магазины.

"Ветер был очень сильный, до 12 баллов Бофорта", — рассказал РИА Новости пожилой мужчина, приехавший в Мати искупаться. Больше купающихся в городке не было. Сам он, по его словам, живет в поселке Неос Вутзас, который одним из первых принял удар огненной стихии.

Люди спасались бегством, пытались уехать на машинах, но многие погибли в своих автомобилях, рассказал мужчина, попросивший не называть его имени.

Дым от лесных пожаров в Греции. 23 июля 2018 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Греции родственники погибших при пожарах подали первый иск к властям
"Я, как только увидел, что идет пожар, закрыл все окна, ставни, ничего не стал брать – ни деньги, ни документы, взял лишь двух своих собак, посадил их в машину и уехал. Мы два раза попадали в тупик, но на третий раз смогли уехать из зоны пожара", — сказал мужчина.

По его словам, справиться с огнем водой из шлангов от домашнего водопровода было невозможно.

"Температура здесь до тысячи градусов доходила. Это огненный ураган, его так просто водой не потушить. Если воды немного, то огонь еще сильнее начинает разгораться. Сбить его можно только большим объемом воды, у нас нет таких самолетов, а вот российские могут. Они столько воды сбрасывают, что просто прибивают огонь", — сказал инженер.

Он подтвердил, что в районе было много самовольных строений. Власти считают, что самовольное строительство стало одной из причин массовой гибели людей – были закрыты заборами выходы к морю, государственные земли захвачены, а на них построены незаконные строения. На одном из таким захваченных участков погибли 26 человек.

"Ну да, где в Греции нет самостроя. Кстати, самовольные постройки и в пожаре пострадали больше. Законные строения требуют больше денег, они из более качественных материалов, лучше построены. Хотя и они тоже сгорали. У меня здесь друзья, у одного дом сгорел полностью, у другого совсем немного пострадал", — сказал мужчина.

При этом он не согласен с тем, что выходов к морю в Мати мало, а вся территория вдоль берега огорожена.

"Выходов достаточно, только они, правда, узкие, надо шире было их делать. А те 26 человек погибли не из-за того, что не было выхода к морю, а из-за того, что там был обрыв. Они не могли спуститься. Место находится в ложбине, у них не было шансов спастись. И здесь ветер искры от пожара на десятки метров в море заносил", — сказал он

Наручники. Архивное фото
© Fotolia / chatsimo
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
"Вообще нам, грекам, присуще делать глупости дома. Мы у себя ничего не бережем, все по-своему делаем, обойти что-то пытаемся. Выезжаем за границу – и все у нас хорошо, все делаем правильно, а дома непонятно, что творится, беспечность всюду", — считает он.

Мати

Жертвами пожара стали порядка 90 человек. Большинство из них погибли в городке Мати, примерно в 30 километрах от Афин.

Город, располагавшийся в сосновом парке, сгорел почти полностью – нетронутых огнем деревьев почти нет. Пластиковые светильники на столбах возле домов оплавились.

Рядом с полностью сгоревшим домом есть здания, практически не пострадавшие. Перед выгоревшим домом стоят нетронутые огнем ворота. Возле сгоревшей лавочки стоит абсолютно целая. В Мати сгорели порядка 300 машин, но почти все их уже вывезли на утилизацию, остались лишь несколько обгоревших кузовов.

Сгорели летние детские лагеря – их в Мати было несколько, в этом году в них отдыхали примерно 1,2 тысячи детей.

Работник муниципалитета Марафона (к нему относится Мати) считает счастьем, что удалось эвакуировать детей из лагерей.

Пожар в деревне Мати в Греции. 23 июля 2018
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Греции владельцам вернули собаку, которая из-за пожара прыгнула в море
"Как только стало известно о пожаре, начали эвакуацию детских лагерей и военного лагеря. Ее примерно в 17.30 начали", — рассказал чиновник РИА Новости. На вопрос, пешком уходили дети или их вывозили, чиновник сказал, что быстро прислали много автобусов.

"Приехали автобусы, детей повезли в основном в сторону Марафона, в Неа Макри, а затем оттуда их отправляли в Афины другими дорогами ", — сказал он.

Сколько всего человек погибли в пожаре, по его словам, пока не известно. "Да мы, может, и не узнаем точных цифр. Я думаю, больше 100 человек будет", — считает чиновник.

Местных жителей в городке почти не видно, но повсюду идет работа — рабочие спиливают сгоревшие деревья, электрики меняют провода между столбами. Вдоль дороги разложены изоляторы, стоят катушки с проводами.

"Мы меняем только то, что обгорело. Есть и непострадавшие участки линий электропередачи", — сказал один из электриков.

Когда завершится вся работа, через неделю, две или месяц, он сказать не берется.

В городе много полиции, рядом со сгоревшим детским лагерем министерства торгового флота стоит армейская палатка – военные вместе с полицией патрулируют район, пострадавший от пожара.

Домовладения обходит и группа военных моряков. "Мы смотрим, чем может помочь военный флот", — сказал один из моряков.

Помощь

Сгоревшие в результате лесных пожаров автомобили на улице Мати в Греции. 25 июля 2018
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Британия готова помочь Греции в борьбе с пожарами
Трагедия сплотила греков, никто не остался безучастным, откликнулась вся Греция – люди собирают для пострадавших воду, продукты, одежду, предметы первой необходимости и гигиены, лекарства, по призыву национального центра донорства сотни людей пришли сдавать кровь для раненых.

Государство сразу же выделило 20 миллионов евро на восстановление пострадавших от огня районов, затем крупные суммы направило на спецсчет министерство финансов, но не меньшую помощь оказывают и частные предприятия.

Сетевые магазины организовали раздачу продуктов и направляют средства на спецсчет помощи. Крупнейший в Греции благотворительный фонд – имени известного судовладельца Ставроса Ниархоса – выделил 25 миллионов евро для закупки оборудования для пожарной службы. Миллионы евро помощи выделяют крупные компании. Поступает помощь и из-за рубежа.

Жизнь не закончилась

Всего в нескольких сотнях метров от Мати следов пожара не видно – вдоль дороги стоят зеленые деревья. На пляже в Неа-Макри, популярном у афинян и туристов городке, много людей.

Местные жители считают чудом, что огонь не задел их город, расположенный вплотную к Мати. На окраине Неа-Макри находится большая пожарная часть, которая и начинала тушение огня.

Женщина у своего дома, пострадавшего в результате лесных пожаров, в поселении Мати в Греции. 25 июля 2018
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Кипр выделил десять млн евро для помощи пострадавшим от пожаров в Греции
По словам одного из жителей, 23 июля жар от пожара ощущался и в Неа-Макри. "Жар стоял нестерпимый. Руками невозможно было дотронуться до чего-либо. Мы боялись, что и здесь все загорится", — рассказал Йоргос, мужчина лет 45.

Пенсионер Фемистокл заявил, что сгоревшее имущество восстановить можно, а вот человеческие жизни потеряны навсегда. "Столько людей погибли! Жалко. Все мы в руках Бога, надеюсь, такого больше не повторится", — сказал Фемистокл.

С оптимизмом смотрят в будущее и некоторые пострадавшие от пожара.

"Я тоже пострадал от пожара. Но я не унываю, я улыбаюсь. Мы живы, все будет хорошо", — сказал повстречавшийся в Мати инженер.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена