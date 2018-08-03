СМИ обвинили "хакеров из России" во вмешательстве в дела Италии

РИМ/МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Очередная кампания по обвинениям в адрес "российских хакеров" началась в Европе, на этот раз – в Италии.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, указывают, что как и ранее никаких доказательств "вмешательства РФ" не приводится, фактов, подтверждающих выводы СМИ нет, и вся эта история может быть попыткой прикрыть внутриполитические проблемы самой Италии.

В пятницу издание Corriere della Sera опубликовало статью, в которой высказывается предположение о том, что "хакеры из РФ", а именно Агентство интернет-исследований, которое ранее обвинялось во вмешательстве в президентские выборы в США, причастны к кампании в итальянских социальных сетях с требованием отставки президента Италии Серджо Маттареллы.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались Агентство интернет-исследований (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

А был ли "тролль"?

Утверждения Corriere della Sera перекликаются с другими публикациями в итальянских СМИ, которые передали сообщения американского статистического сайта FiveThirtyEight. Его специалисты заявили, что связанные с Россией аккаунты в Twitter использовались для пропаганды в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги". В ходе предвыборной кампании Италии в их поддержку было якобы написано 1500 твитов. После публикаций в la Repubblica и il Corriere della Sera депутаты оппозиционной Демократической партии (ДП) потребовали провести парламентское расследование относительно российского влияния на ход и результат мартовского голосования.

В конце мая президент Маттарелла отказался одобрить состав правительства, который ему представили вступившие в коалицию партия "Лига" и "Движение 5 звезд". Главу государства не устроила позиция министра экономики, на которую ему предлагалась кандидатура экономиста Паоло Савоны, известного своими критическими взглядами на евровалюту и еврозону. Действия Маттареллы тогда расценили как демарш и превышение конституционных полномочий, что вылилось в кампанию с требованиями к его отставке.

Как сообщает итальянское издание il Corriere della Sera, 27 мая, в разгар политического кризиса, "тысячи профилей Twitter стали внезапно бомбардировать сеть одинаковым лозунгом #Маттареллауйдивотставку". Из них по меньшей мере 20 аккаунтов, "вовлеченных в цифровую кампанию против главы государства, имеют "противоречивую историю".

"В недавнем прошлом эти профили, которые принадлежат ничего не ведающим итальянцам, использовались один или несколько раз петербургским Агентством интернет-исследований, чтобы внедрить в нашу страну свою пропаганду в пользу популистских партий", — говорится в материале.

Corriere при этом отмечает, что те же аккаунты, которые немногим более года назад были перезапущены и использовались для интернет-вмешательства со стороны "российских агентов под прикрытием, сейчас атакуют Маттареллу".

Газета делает подобные выводы "на основе анализа базы данных Агентства интернет-расследований, проведенного сайтом Fivethirtyeight", подчеркивая при этом, что "невозможно знать, могли ли российские тролли, скрытые в "фабрике фальшивок" в Санкт-Петербурге", сыграть роль в подпитке последней кампании против президента", так как данные, которые могли бы пролить на этот свет, не находятся в публичном доступе.

"Но некоторые из тех, кто принял участие в цифровой атаке конца мая, ранее уже использовались скрытным образом, то есть без их (владельцев аккаунтов — ред.) ведома, использовались русскими в предыдущих случаях", — утверждает итальянское издание.

Как заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов, итальянские СМИ включились в компанию русофобии, как раньше это сделали The Guardian и другие западные СМИ.

"Россия никогда не вмешивалась в вопросы внутренней политики как европейских государств, таки США, и не интересовалась ею. Однако в Вашингтоне дирижируют в СМИ кампанией по клевете и подрыву международного авторитета России. Жаль, что теперь к этой кампании подключилась и итальянская пресса", — сказал Морозов.

Публикации в итальянских СМИ о вмешательстве России в дела Италии могут быть связаны с внутриполитической борьбой в стране, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

"Когда речь идет о такого рода обвинениях, нужно неголословное заявление, а тщательное расследование с привлечением, в том числе с привлечением российской стороны. Интересно, будет ли кто-либо из Италии посылать в Россию официальные запросы, в том числе в компанию, которая оказалась под подозрением (Агентство интернет исследований – ред.), — сообщил РИА Новости эксперт.

Каневский не исключил, что эта тема скорее всего останется элементом итальянского внутриполитического дискурса, поскольку сейчас использование образа России, вмешивающейся в электоральный и политический процесс — это популярный инструмент внутренней политической борьбы. В США это проявляется наиболее ярко, однако в Европе также периодически возникают подобные подозрения. Не совсем понятно, зачем России было вмешиваться в политические дрязги во время назначения премьера, ведь, в конечном счете, Маттарелла настроен на диалог с Москвой. Итальянская политическая система сейчас погрузилась в очередной хаос, неудивительно, что оппоненты применяют любые обвинения против друг друга, которые только могут найти.

"Я не удивлюсь, если это останется на уровне голословных заявлений, никакого тщательного расследования проведено не будет, однако ограниченный политический эффект для итальянской политики будет, но не более того", — отметил он.

По его словам, даже если эта тема начнет раскручиваться дальше, это не будет означать, что в стране существуют серьезные антироссийские силы, просто, так как негативный образ России настолько утвердился в мировом медийном пространстве, это в каком-то смысле беспроигрышная тактика. И это скорее уже проблема России, а не Италии — что делать с этим имиджем и избавляться от него.