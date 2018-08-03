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СМИ обвинили "хакеров из России" во вмешательстве в дела Италии

(обновлено: 17:53 03.08.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкХакеры. Архивное фотоХакеры. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РИМ/МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Очередная кампания по обвинениям в адрес "российских хакеров" началась в Европе, на этот раз – в Италии.

Военнослужащие Киберкомандования США. Архивное фото
CC0 / U.S. Army Cyber Command/David Vergun /
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Эксперты, опрошенные РИА Новости, указывают, что как и ранее никаких доказательств "вмешательства РФ" не приводится, фактов, подтверждающих выводы СМИ нет, и вся эта история может быть попыткой прикрыть внутриполитические проблемы самой Италии.

В пятницу издание Corriere della Sera опубликовало статью, в которой высказывается предположение о том, что "хакеры из РФ", а именно Агентство интернет-исследований, которое ранее обвинялось во вмешательстве в президентские выборы в США, причастны к кампании в итальянских социальных сетях с требованием отставки президента Италии Серджо Маттареллы.

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© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Последний план по разделу России. Политэкономический фельетон
Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались Агентство интернет-исследований (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Если у пациента едет крыша…". Эксперт о новых обвинениях России в США
Утверждения Corriere della Sera перекликаются с другими публикациями в итальянских СМИ, которые передали сообщения американского статистического сайта FiveThirtyEight. Его специалисты заявили, что связанные с Россией аккаунты в Twitter использовались для пропаганды в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги". В ходе предвыборной кампании Италии в их поддержку было якобы написано 1500 твитов. После публикаций в la Repubblica и il Corriere della Sera депутаты оппозиционной Демократической партии (ДП) потребовали провести парламентское расследование относительно российского влияния на ход и результат мартовского голосования.

А был ли "тролль"?

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В конце мая президент Маттарелла отказался одобрить состав правительства, который ему представили вступившие в коалицию партия "Лига" и "Движение 5 звезд". Главу государства не устроила позиция министра экономики, на которую ему предлагалась кандидатура экономиста Паоло Савоны, известного своими критическими взглядами на евровалюту и еврозону. Действия Маттареллы тогда расценили как демарш и превышение конституционных полномочий, что вылилось в кампанию с требованиями к его отставке.

Как сообщает итальянское издание il Corriere della Sera, 27 мая, в разгар политического кризиса, "тысячи профилей Twitter стали внезапно бомбардировать сеть одинаковым лозунгом #Маттареллауйдивотставку". Из них по меньшей мере 20 аккаунтов, "вовлеченных в цифровую кампанию против главы государства, имеют "противоречивую историю".

"В недавнем прошлом эти профили, которые принадлежат ничего не ведающим итальянцам, использовались один или несколько раз петербургским Агентством интернет-исследований, чтобы внедрить в нашу страну свою пропаганду в пользу популистских партий", — говорится в материале.

Офисы британских изданий Guardian и The Observer
© AP Photo / Raphael Satter
Русофобия, доведенная до абсурда: Вашингтон раскритиковал The Guardian
Corriere при этом отмечает, что те же аккаунты, которые немногим более года назад были перезапущены и использовались для интернет-вмешательства со стороны "российских агентов под прикрытием, сейчас атакуют Маттареллу".

Газета делает подобные выводы "на основе анализа базы данных Агентства интернет-расследований, проведенного сайтом Fivethirtyeight", подчеркивая при этом, что "невозможно знать, могли ли российские тролли, скрытые в "фабрике фальшивок" в Санкт-Петербурге", сыграть роль в подпитке последней кампании против президента", так как данные, которые могли бы пролить на этот свет, не находятся в публичном доступе.

"Но некоторые из тех, кто принял участие в цифровой атаке конца мая, ранее уже использовались скрытным образом, то есть без их (владельцев аккаунтов — ред.) ведома, использовались русскими в предыдущих случаях", — утверждает итальянское издание.

Заставка телепередачи Наша Столица производства Первого Балтийского канала
© Sputnik Эстония
А дитя чуть не выплеснули: будни борьбы с российской пропагандой в Латвии
Как заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов, итальянские СМИ включились в компанию русофобии, как раньше это сделали The Guardian и другие западные СМИ.

"Россия никогда не вмешивалась в вопросы внутренней политики как европейских государств, таки США, и не интересовалась ею. Однако в Вашингтоне дирижируют в СМИ кампанией по клевете и подрыву международного авторитета России. Жаль, что теперь к этой кампании подключилась и итальянская пресса", — сказал Морозов.

Публикации в итальянских СМИ о вмешательстве России в дела Италии могут быть связаны с внутриполитической борьбой в стране, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.

"Когда речь идет о такого рода обвинениях, нужно неголословное заявление, а тщательное расследование с привлечением, в том числе с привлечением российской стороны. Интересно, будет ли кто-либо из Италии посылать в Россию официальные запросы, в том числе в компанию, которая оказалась под подозрением (Агентство интернет исследований – ред.), — сообщил РИА Новости эксперт.

Каневский не исключил, что эта тема скорее всего останется элементом итальянского внутриполитического дискурса, поскольку сейчас использование образа России, вмешивающейся в электоральный и политический процесс — это популярный инструмент внутренней политической борьбы. В США это проявляется наиболее ярко, однако в Европе также периодически возникают подобные подозрения. Не совсем понятно, зачем России было вмешиваться в политические дрязги во время назначения премьера, ведь, в конечном счете, Маттарелла настроен на диалог с Москвой. Итальянская политическая система сейчас погрузилась в очередной хаос, неудивительно, что оппоненты применяют любые обвинения против друг друга, которые только могут найти.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Я не удивлюсь, если это останется на уровне голословных заявлений, никакого тщательного расследования проведено не будет, однако ограниченный политический эффект для итальянской политики будет, но не более того", — отметил он.

По его словам, даже если эта тема начнет раскручиваться дальше, это не будет означать, что в стране существуют серьезные антироссийские силы, просто, так как негативный образ России настолько утвердился в мировом медийном пространстве, это в каком-то смысле беспроигрышная тактика. И это скорее уже проблема России, а не Италии — что делать с этим имиджем и избавляться от него.

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