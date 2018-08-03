СМИ обвинили "хакеров из России" во вмешательстве в дела Италии

РИМ/МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Очередная кампания по обвинениям в адрес "российских хакеров" началась в Европе, на этот раз – в Италии.
В пятницу издание Corriere della Sera опубликовало статью, в которой высказывается предположение о том, что "хакеры из РФ", а именно Агентство интернет-исследований, которое ранее обвинялось во вмешательстве в президентские выборы в США, причастны к кампании в итальянских социальных сетях с требованием отставки президента Италии Серджо Маттареллы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
А был ли "тролль"?
Как сообщает итальянское издание il Corriere della Sera, 27 мая, в разгар политического кризиса, "тысячи профилей Twitter стали внезапно бомбардировать сеть одинаковым лозунгом #Маттареллауйдивотставку". Из них по меньшей мере 20 аккаунтов, "вовлеченных в цифровую кампанию против главы государства, имеют "противоречивую историю".
"В недавнем прошлом эти профили, которые принадлежат ничего не ведающим итальянцам, использовались один или несколько раз петербургским Агентством интернет-исследований, чтобы внедрить в нашу страну свою пропаганду в пользу популистских партий", — говорится в материале.
Газета делает подобные выводы "на основе анализа базы данных Агентства интернет-расследований, проведенного сайтом Fivethirtyeight", подчеркивая при этом, что "невозможно знать, могли ли российские тролли, скрытые в "фабрике фальшивок" в Санкт-Петербурге", сыграть роль в подпитке последней кампании против президента", так как данные, которые могли бы пролить на этот свет, не находятся в публичном доступе.
"Но некоторые из тех, кто принял участие в цифровой атаке конца мая, ранее уже использовались скрытным образом, то есть без их (владельцев аккаунтов — ред.) ведома, использовались русскими в предыдущих случаях", — утверждает итальянское издание.
"Россия никогда не вмешивалась в вопросы внутренней политики как европейских государств, таки США, и не интересовалась ею. Однако в Вашингтоне дирижируют в СМИ кампанией по клевете и подрыву международного авторитета России. Жаль, что теперь к этой кампании подключилась и итальянская пресса", — сказал Морозов.
Публикации в итальянских СМИ о вмешательстве России в дела Италии могут быть связаны с внутриполитической борьбой в стране, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский.
"Когда речь идет о такого рода обвинениях, нужно неголословное заявление, а тщательное расследование с привлечением, в том числе с привлечением российской стороны. Интересно, будет ли кто-либо из Италии посылать в Россию официальные запросы, в том числе в компанию, которая оказалась под подозрением (Агентство интернет исследований – ред.), — сообщил РИА Новости эксперт.
Каневский не исключил, что эта тема скорее всего останется элементом итальянского внутриполитического дискурса, поскольку сейчас использование образа России, вмешивающейся в электоральный и политический процесс — это популярный инструмент внутренней политической борьбы. В США это проявляется наиболее ярко, однако в Европе также периодически возникают подобные подозрения. Не совсем понятно, зачем России было вмешиваться в политические дрязги во время назначения премьера, ведь, в конечном счете, Маттарелла настроен на диалог с Москвой. Итальянская политическая система сейчас погрузилась в очередной хаос, неудивительно, что оппоненты применяют любые обвинения против друг друга, которые только могут найти.
По его словам, даже если эта тема начнет раскручиваться дальше, это не будет означать, что в стране существуют серьезные антироссийские силы, просто, так как негативный образ России настолько утвердился в мировом медийном пространстве, это в каком-то смысле беспроигрышная тактика. И это скорее уже проблема России, а не Италии — что делать с этим имиджем и избавляться от него.