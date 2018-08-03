На Украине пресекли деятельность полицейских-наркоторговцев

КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Донецкой области пресекли деятельность группы наркоторговцев, среди которых были сотрудники полиции, у них изъяли около 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн наркотических веществ, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Нацполиции Украины разоблачен и задокументирован факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного… Среди наркоторговцев – сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поставка мака происходила под видом пищевого продукта и сбывалось на территории шести областей Украины. Правоохранители возбудили дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Генпрокуратура сообщила, что на "черном рынке" стоимость такой партии наркотика составляет более 23,7 миллионов долларов.