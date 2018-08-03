Погибшие в ЦАР журналисты говорили на языке нападавших, пишут СМИ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Водитель, бежавший с места нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), утверждает, что нападавшие говорили на языке, непохожем ни на французский, ни на местный язык, россияне могли понимать их язык, сообщает новостной портал Corbeau News.

"По словам водителя трех журналистов, который сейчас находится под стражей в Банги, преступники говорили на языке, непохожим ни на санго, ни на французский. Странно, но трое журналистов, судя по всему, понимали то, что нападавшие им говорили", — пишет издание.

Кроме того, по данным издания, для местных жителей это нападение "представляется непохожим на преступления, которое совершают боевики, потому что, вероятно, убийцы искали что-то еще, кроме денег". Портал подчеркивает, не называя источников, что "приоритетной целью для них (нападавших) был один из трех журналистов – большой и мускулистый". "Он (убийца) хотел обыскать его карманы, но журналист отказался и оказал сопротивление. В результате он был первым убитым на глазах своих коллег-журналистов", — пишет портал.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" со ссылкой на министра массовых коммуникаций и официального представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги сообщила, что нападавшими были девять человек в тюрбанах, не говорящих ни на французском, ни на санго. Со слов водителя журналистов, который был ранен, но смог сбежать, нападавшие сначала похитили автомобиль, а потом расстреляли их, отмечается в документе. Один из журналистов умер на месте, два других впоследствии скончались от полученных ранений, сообщается в заявлении "Репортеров без границ".

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.