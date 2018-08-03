Часть новозеландской столицы осталась без света

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Несколько районов в новозеландской столице Веллингтоне, в том числе парламент страны, остались без света из-за сбоя в работе поставщика электроэнергии, передает телеканал TVNZ.

Как сообщила компания Wellington Electricity, электричество было отключено у 12,5 тысячи домов и офисов в северных и западных районах города.

В городе не работают светофоры, ряд предприятий отпустил с работы сотрудников.

Несмотря на то, что в парламенте в пятницу не проводилось пленарного заседания, энергетический сбой нарушил работу комитетов и ряда министерств, расположенных в здании.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн, которая накануне вышла из декретного отпуска, все еще находится в Окленде и вернется в столицу в субботу.