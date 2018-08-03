СМИ: оппозиция в Зимбабве оспорит результаты выборов в суде

Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве

Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде, сообщает телеканал SABC.

На выборах президента страны победил действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва. По данным телеканала, за Мнангагву проголосовали 50,8% избирателей. Его соперник — кандидат от MDC Нельсон Чамиза — набрал 47,3% голосов.

О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи (Morgan Komichi).

В Зимбабве в понедельник прошли всеобщие выборы. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста, в ходе которых погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.