ВМС США одобрили контракт на создание подводных беспилотников

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВМС США одобрили коллективный контракт на более чем 500 миллионов долларов на разработку глубоководных беспилотников нового поколения. Об этом сообщил портал Military Aerospace.

За госзаказ будут конкурировать 24 компании, включая лидеров рынка Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman. Кандидаты должны предоставить ВМС результаты опытно-конструкторских работ до 2023 года.

Сумма контракта в процессе может вырасти почти до 800 миллионов, отмечает издание.

Ранее в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о разработке в России глубоководных беспилотных аппаратов, способных двигаться на межконтинентальную дальностью со скоростью, превышающей скорость подлодок, торпед и всех видов кораблей.

По словам Путина, подводные беспилотники могут быть оснащены обычными и ядерными боеприпасами.