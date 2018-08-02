ВМС США одобрили контракт на создание подводных беспилотников

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ВМС США одобрили коллективный контракт на более чем 500 миллионов долларов на разработку глубоководных беспилотников нового поколения. Об этом сообщил портал Military Aerospace.
Сумма контракта в процессе может вырасти почти до 800 миллионов, отмечает издание.
Ранее в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о разработке в России глубоководных беспилотных аппаратов, способных двигаться на межконтинентальную дальностью со скоростью, превышающей скорость подлодок, торпед и всех видов кораблей.
По словам Путина, подводные беспилотники могут быть оснащены обычными и ядерными боеприпасами.