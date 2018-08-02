Глава минюста Турции заявил, что санкции США не смогут ему повредить

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министр юстиции Турции Абдулахмит Гюль заявил, что наложенные на него санкции минфина США повредить ему не смогут.

Ранее минфин США ввел санкции против Гюля и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.

"У меня нет другой мечты, кроме как жить на этой земле и умереть на этой земле. У меня нет никакого имущества в США или в любой стране за пределами Турции, ни куруша (турецкая копейка)", — написал Гюль в Twitter.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".