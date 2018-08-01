В Бельгии осудили троих граждан Румынии за кражу железнодорожного кабеля

БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Трое граждан Румынии приговорены судом в Бельгии к 14 месяцам условно каждый за кражу в марте этого года 1800 килограммов медного кабеля на железнодорожных путях на территории королевства.
В Бельгии в последние годы возросло количество хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Западных Балкан и Восточной Европы.