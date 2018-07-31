Защита экс-президента Армении планирует обжаловать его арест уже во вторник

ЕРЕВАН, 31 июл – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна собирается обжаловать его арест уже во вторник, сообщил РИА Новости адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

"Мы планируем представить апелляционную жалобу уже сегодня, если не будет технических проблем", — сказал Орбелян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Сам Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. По тому же делу обвинение было предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.