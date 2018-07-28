Представитель Эрдогана рассказал, как спасти отношения между Турцией и США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и США можно спасти и вывести на новый уровень, если Вашингтон с понимаем отнесется к опасениям Анкары в сфере безопасности.
Он отметил, что "у президента (США Дональда) Трампа могут быть хорошие намерения в плане отношений с президентом Эрдоганом и Турцией". "Это может привести к аналогичному ответу, если отношения основаны на взаимоуважении и разделяемых интересах. Угрозы в отношении Турции не сработают. Это только навредит отношениям", — заявил представитель президента в статье.
Калын отметил, что "действия США создали серьезный кризис доверия среди турецких чиновников и населения в целом". "США не хотели сотрудничать с ВС Турции в кампании по освобождению Ракки. Вместо этого они установили отношения с террористами из курдских отрядов самообороны (YPG)", — добавил он.