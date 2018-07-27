Додон прокомментировал решение парламента Молдавии перенести дату выборов

КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что депутаты парламента намеренно отодвинули дату выборов в законодательный орган страны, поскольку испытывают "политическое отчаяние" и боятся итогов голосования.
"Сегодняшним решением назначить дату выборов на февраль будущего года вместо ноября текущего года правительство демократов выдало свой страх перед результатами народного голосования и то политическое отчаяние, в котором оно сейчас находится… Получая удары от парламентской и внепарламентской оппозиции, подвергаясь жесткой критике со стороны зарубежных партнеров, не имея поддержки в обществе, эта власть уцепилась за последнюю спасительную соломинку – перенос даты парламентских выборов", — написал Додон на своей странице в Facebook.
По его мнению, правящая Демократическая партия оттягивает "сокрушительное поражение", но это не поможет демократам снова прийти к власти. "То, что выборы пройдут в зимний период, еще больше снизит их без того слабый рейтинг. Отнюдь не в первый раз евроунионисты попадают в яму, которую сами же и вырыли другим", — заявил президент.
Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии.
Согласно местному законодательству, парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.