Додон прокомментировал решение парламента Молдавии перенести дату выборов

КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что депутаты парламента намеренно отодвинули дату выборов в законодательный орган страны, поскольку испытывают "политическое отчаяние" и боятся итогов голосования.

Парламент Молдавии ранее в пятницу принял решение назначить следующие выборы депутатов на 24 февраля 2019 года. Спикер парламента Андриан Канду объяснил, что депутаты намеренно предложили наиболее поздний из всех возможных вариантов. По его словам, выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, поэтому ЦИК нужно больше времени на подготовку и информирование населения. Мандат действующего парламента истекает 30 ноября 2018 года. Ранее Додон заявлял, что выборы в законодательный орган могут пройти 18 или 25 ноября.

"Сегодняшним решением назначить дату выборов на февраль будущего года вместо ноября текущего года правительство демократов выдало свой страх перед результатами народного голосования и то политическое отчаяние, в котором оно сейчас находится… Получая удары от парламентской и внепарламентской оппозиции, подвергаясь жесткой критике со стороны зарубежных партнеров, не имея поддержки в обществе, эта власть уцепилась за последнюю спасительную соломинку – перенос даты парламентских выборов", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его мнению, правящая Демократическая партия оттягивает "сокрушительное поражение", но это не поможет демократам снова прийти к власти. "То, что выборы пройдут в зимний период, еще больше снизит их без того слабый рейтинг. Отнюдь не в первый раз евроунионисты попадают в яму, которую сами же и вырыли другим", — заявил президент.

Ранее выборы в парламент Молдавии проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат, но в июле 2017 года было принято решение о переходе на смешанную избирательную систему. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии.

Согласно местному законодательству, парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.