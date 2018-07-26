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Украинский эксперт прокомментировал неудачные испытания миномета "Молот"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (247)
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© Фото : NewPoliceУкраинский миномет Молот. Архивное фотоУкраинский миномет Молот. Архивное фото
© Фото : NewPolice

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", из-за взрыва которого погибли трое военных на Ровенском полигоне, сообщил агентству УНН директор института Александр Рувин.

Украинский военнослужащий. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В ЛНР сообщили об отказе украинских силовиков использовать миномет "Молот"

Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП приостановлено. Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу образцов металла ствола миномета.

"В настоящее время установлены определенные несоответствия между рабочей и проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим частям этого миномета", — заявил Рувин.

По его словам, эксперты продолжают работать с минометом. Рувин также отметил, что установлены нарушения и во время проведения испытаний "Молота", который даже не был принят на вооружение армии. В частности, их проводили военные, а не эксперты, как это предусмотрено правилами.

"Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действий военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток — под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать", — сказал Рувин.

Также нарушениями, по его словам, было то, что военные не вырыли необходимый окоп, миномет находился во время испытаний на открытом пространстве и ближе, чем положено.

Рувин отметил, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены. "Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины — 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть два года она была просрочена", — сказал он. добавив, что состояние зарядов никто не проверял.

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