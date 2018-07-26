Британия подняла истребители над Черным морем для сопровождения Су-24

ЛОНДОН, 26 июл — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания подняла истребители Typhoon с военной базы в Румынии над акваторией Черного моря в связи с полетами российских самолетов Су-24 вблизи пространства НАТО, говорится в сообщении Королевских ВВС.

Российские самолеты были замечены вблизи воздушного пространства НАТО на западе Черного моря. Два британских истребителя были подняты в воздух для сопровождения российских Су-24.

В сообщении указывается, что самолетам из России не удалось проникнуть в воздушное пространство НАТО, так как оно патрулировалось британскими ВВС "в качестве сдерживающего фактора".

Ранее ВВС Великобритании неоднократно поднимали самолеты из состава расквартированных в Румынии сил НАТО для сопровождения российских бортов. В частности, в мае британские истребители сопроводили Ил-20, который приблизился к воздушному пространству НАТО над Черным морем.