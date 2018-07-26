В аппарате Москальковой назвали условия ее встречи с украинским омбудсменом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не готова встречаться с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, пока та не выполнит взятые на себя обязательства и консула РФ не допустят к содержащемуся в украинском СИЗО Максиму Одинцову, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов.

В среду представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Киев на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе предложил провести на следующей неделе встречу омбудсменов Украины и РФ, на которой намерен обсудить вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинцев.

"Во-первых, она (Москалькова) ждет, что госпожа Денисова выполнит взятые на себя обязательства, в частности — по допуску российского консула к гражданину России Одинцову. Этого пока не произошло. Когда госпожа Денисова свои обязательства выполнит, можно будет говорить о встрече и о дальнейших договоренностях", — сказал Зловедов.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. В июле Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить заключенного Одинцова, но ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.