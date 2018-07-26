Разрыв дипотношений России с Грузией был ошибкой, считает Бурджанадзе

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений Грузии с Россией был ошибкой, так как их отсутствие осложняет переговоры, заявила бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

"Разрыв дипотношений был ошибкой… Их отсутствие осложняет переговорный процесс и улучшение отношений. Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны РФ в 2008 году. Тем не менее, я считаю, что выход из ситуации существует. Он идет через переговорный процесс — в первую очередь с абхазами и осетинами, а также с Россией", — заявила Бурджанадзе в интервью "Известиям" По мнению политика, Грузии "жизненно необходимо" восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне.

При этом, по ее словам, все проблемы не решить одной встречей президента или премьер-министра Грузии с Владимиром Путиным. "Однако такая встреча дала бы серьезный импульс для того, чтобы начать разгребать те сложности, которые накопились в течение многих лет в наших отношениях", — отметила Бурджанадзе.

По словам политика, главное препятствие заключается в неготовности грузинской власти вести прямой диалог с Россией – те боятся, что что их назовут пророссийскими, и "на них косо посмотрят западные партнеры". Она сравнила ситуацию с отношениями РФ и Украины – они "достаточно сложные", однако дипломатические отношения, тем не менее, сохраняются.

По словам Бурджанадзе, для нее главное – не допустить возвращения "команды, которая довела Грузию — в том числе и в плане отношений с Россией — до нынешней ситуации".

Комментируя присоединение Грузии к санкциям против РФ, Бурджанадзе отметила, что это "такой тренд — якобы не надо отставать от западных государств". "Присоединение к санкциям было неправильным и неумным… Эта политика идет вразрез с грузинскими интересами", — заявила политик. По ее словам, для изменения ситуации надо "вести серьезный диалог с Россией", однако нынешние грузинские лидеры избегают прямого диалога, говоря, что "разговаривать нужно через Брюссель".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.