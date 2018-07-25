ВСУ обстреляли Горловку в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, есть попадания в дома, сообщил в среду и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Только что из ЗУ (зенитная установка – ред.) была обстреляна Гольма. Порядка пяти попаданий по домам", — написал в своем Telegram-канале Приходько.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.