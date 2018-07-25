ДНР предложила отвести вооружение на участках разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании подгруппы по безопасности предложили отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения на участках разведения сил и средств в Донбассе, Киев предложение отверг, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин позже заявил, что украинские силовики оборудовали позиции на участке разведения возле села Петровское, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

По словам представителя ДНР в СЦКК, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения Киевом рамочного решения о разведении сил на пилотных участках в районе Золотого и Петровского. "Восстановить статус-кво на втором и третьем пилотных участках и провести разведение на первом, как и реализовать отведение тяжелого вооружения одновременно по всей линии соприкосновения, не удается", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Представители ДНР в связи с этим предложили "альтернативный подход к возобновлению обязательств сторон по отводу тяжелого вооружения".

"А именно – реализовать отведение тяжелого вооружения вначале на локальных участках линии соприкосновения. Такими участками логично сделать пилотные участки разведения сил и средств", — объяснил представитель ДНР в СЦКК.

Он добавил, что представители Киева это предложение отвергли, "несмотря на полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".