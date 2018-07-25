ДНР предложила отвести вооружение на участках разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании подгруппы по безопасности предложили отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения на участках разведения сил и средств в Донбассе, Киев предложение отверг, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По словам представителя ДНР в СЦКК, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения Киевом рамочного решения о разведении сил на пилотных участках в районе Золотого и Петровского. "Восстановить статус-кво на втором и третьем пилотных участках и провести разведение на первом, как и реализовать отведение тяжелого вооружения одновременно по всей линии соприкосновения, не удается", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
Представители ДНР в связи с этим предложили "альтернативный подход к возобновлению обязательств сторон по отводу тяжелого вооружения".
Он добавил, что представители Киева это предложение отвергли, "несмотря на полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".