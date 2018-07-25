Макрон — для богатых. Французы обижены на президента

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. По опросам Elabe и IFOP, деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют не более 34-40 процентов граждан страны, а число критиков непрерывно растет. Причина падения рейтинга — в урезании социальных льгот, к которым привыкло общество. Отстаивая реформы, Макрон критикует бедных, за что уже получил прозвище "президент обеспеченных".

Обиженных класс

Во время предвыборной кампании Макрон называл себя "и левым, и правым". После его избрания стало ясно, что он скорее правый: президент принялся сокращать льготы. И первыми перемены в бюджетной политике, как обычно, ощутили самые нуждающиеся: студенты, пенсионеры, безработные. Обеспеченным, напротив, сократили налоговую нагрузку, пересмотрев выплаты за сверхбогатство, известные как ISF.

Реформы были не столь резкими, сколь чувствительными и даже обидными. Пожилых Макрон настроил против себя тем, что заставил выплачивать общенациональный налог CSG, от которого их ранее освобождали. Студентов — снизив полагавшиеся им отчисления APL. В убытке и военные: из-за бюджетной экономии урезали финансирование оборонной сферы. Возмущенный глава Генштаба Пьер де Виллье подал в отставку спустя месяц после переназначения на этот пост. В истории Пятой республики подобных демаршей прежде не случалось.

Бездельники и неудачники

Раздражение передалось жителям глубинки, где сократили число соцработников, труженикам железной дороги, опасающимся ее возможной приватизации, активистам профсоюзов, перепуганным переменами в трудовом законодательстве. А также политическим активистам: администрация Макрона предложила лишать СМИ аккредитации за публикацию ложных и неточных новостей в период предвыборных кампаний. Поскольку понятие "неточная новость" чрезвычайно растяжимое, оппозиционеры как слева, так и справа заговорили о цензуре.

Но вместо того чтобы сгладить негативное впечатление, Макрон только усугублял ситуацию. Помня, как его предшественники уступали давлению улицы, протестовавшей против непопулярных реформ, он решил действовать жестко и отвечать резко.

Макрон не стеснялся в выражениях: демонстрантов назвал "бездельниками", которые "устраивают бардак" на улицах, жителей Па-де-Кале упрекнул в злоупотреблении спиртным, а бедняков приравнял к неудачникам. "Вокзал — вот где встречаются достигшие успеха в жизни и те, кто ничего не может", — не без высокомерия заметил Макрон. Лидеры левых и некоторые правые потребовали извинений, но Елисейский дворец на это никак не отреагировал.

Президент испортил отношения и с медиа, безоговорочно поддержавшими его в предвыборной кампании. Глава государства постоянно критикует СМИ за "низкий уровень подачи информации". В День взятия Бастилии Макрон отказался от традиционного общения с прессой: "Моя мысль слишком сложна для того, чтобы излагать ее в интервью". Его обвинили в надменности.

Отведите свою охрану

© REUTERS / Regis Duvignau Президент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр Беналля © REUTERS / Regis Duvignau Президент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр Беналля

В середине июля разразился еще один скандал. Как стало известно Le Monde, охранник президента Александр Беналля принимал участие в разгоне акций протеста. Не имея на то никаких прав, он надел форму полицейского и вступил в потасовку с демонстрантами, нанося жестокие удары противникам президента по спине и животу. Среди пострадавших оказалась и женщина.

Елисейский дворец немедленно разорвал контракт с эксцентричным охранником. Однако общественное мнение сочло это недостаточным. К тому же выяснились некоторые подробности — в частности, любовь Беналля к роскоши. Многие ждали реакции президента, но она так и не последовала. Глава государства явно упустил время.

Не исключено, что "дело Беналля" станет поворотным пунктом в президентстве Макрона. "Сам по себе этот эпизод не так уж важен, но из-за данного инцидента уже разразился серьезный кризис. Во Франции обсуждается конституционная реформа, заседание Национальной ассамблеи по этому вопросу отложили именно из-за Беналля. Левые и правые политики активно критикуют президента. Лидер левых Жан-Люк Меланшон сравнил произошедшее ни много ни мало с Уотергейтом", — рассказал РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его мнению, Макрону предстоит пройти испытание на прочность. "Весной 2019-го состоятся выборы в Европарламент, и единомышленники президента — партия "Республика, вперед!" — предстанут перед избирателями. Именно тогда и выяснится, одобрили французы реформы или нет", — говорит Рубинский. В случае поражения престиж Макрона будет окончательно подорван.