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Макрон — для богатых. Французы обижены на президента

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июля 2018Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. По опросам Elabe и IFOP, деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют не более 34-40 процентов граждан страны, а число критиков непрерывно растет. Причина падения рейтинга в урезании социальных льгот, к которым привыкло общество. Отстаивая реформы, Макрон критикует бедных, за что уже получил прозвище "президент обеспеченных". 

Обиженных класс 

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Макрон верит, что Франция станет державой XXI века
Во время предвыборной кампании Макрон называл себя "и левым, и правым". После его избрания стало ясно, что он скорее правый: президент принялся сокращать льготы. И первыми перемены в бюджетной политике, как обычно, ощутили самые нуждающиеся: студенты, пенсионеры, безработные. Обеспеченным, напротив, сократили налоговую нагрузку, пересмотрев выплаты за сверхбогатство, известные как ISF.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время финального матча чемпионата мира по футболу &mdash; 2018 между сборными командами Франции и Хорватии на стадионе "Лужники"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время финального матча чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными командами Франции и Хорватии на стадионе "Лужники"

Реформы были не столь резкими, сколь чувствительными и даже обидными. Пожилых Макрон настроил против себя тем, что заставил выплачивать общенациональный налог CSG, от которого их ранее освобождали. Студентов  снизив полагавшиеся им отчисления APL. В убытке и военные: из-за бюджетной экономии урезали финансирование оборонной сферы. Возмущенный глава Генштаба Пьер де Виллье подал в отставку спустя месяц после переназначения на этот пост. В истории Пятой республики подобных демаршей прежде не случалось.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Петербургского международного экономического форума - 2018. 24 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Франция признает новую международную роль России, заявил Макрон
Раздражение передалось жителям глубинки, где сократили число соцработников, труженикам железной дороги, опасающимся ее возможной приватизации, активистам профсоюзов, перепуганным переменами в трудовом законодательстве. А также политическим активистам: администрация Макрона предложила лишать СМИ аккредитации за публикацию ложных и неточных новостей в период предвыборных кампаний. Поскольку понятие "неточная новость" чрезвычайно растяжимое, оппозиционеры как слева, так и справа заговорили о цензуре. 

Бездельники и неудачники 

Но вместо того чтобы сгладить негативное впечатление, Макрон только усугублял ситуацию. Помня, как его предшественники уступали давлению улицы, протестовавшей против непопулярных реформ, он решил действовать жестко и отвечать резко. 

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 28 июня 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста против экономических реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 28 июня 2018

Макрон не стеснялся в выражениях: демонстрантов назвал "бездельниками", которые "устраивают бардак" на улицах, жителей Па-де-Кале упрекнул в злоупотреблении спиртным, а бедняков приравнял к неудачникам. "Вокзал вот где встречаются достигшие успеха в жизни и те, кто ничего не может", — не без высокомерия заметил Макрон. Лидеры левых и некоторые правые потребовали извинений, но Елисейский дворец на это никак не отреагировал.

Президент испортил отношения и с медиа, безоговорочно поддержавшими его в предвыборной кампании. Глава государства постоянно критикует СМИ за "низкий уровень подачи информации". В День взятия Бастилии Макрон отказался от традиционного общения с прессой: "Моя мысль слишком сложна для того, чтобы излагать ее в интервью". Его обвинили в надменности. 

Отведите свою охрану

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
МВД: Макрон больше обеспокоен конституционной реформой, чем "делом Беналля"
В середине июля разразился еще один скандал. Как стало известно Le Monde, охранник президента Александр Беналля принимал участие в разгоне акций протеста. Не имея на то никаких прав, он надел форму полицейского и вступил в потасовку с демонстрантами, нанося жестокие удары противникам президента по спине и животу. Среди пострадавших оказалась и женщина.

© REUTERS / Regis DuvignauПрезидент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр Беналля
© REUTERS / Regis Duvignau
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава службы безопасности президента Александр Беналля

Елисейский дворец немедленно разорвал контракт с эксцентричным охранником. Однако общественное мнение сочло это недостаточным. К тому же выяснились некоторые подробности — в частности, любовь Беналля к роскоши. Многие ждали реакции президента, но она так и не последовала. Глава государства явно упустил время. 

Не исключено, что "дело Беналля" станет поворотным пунктом в президентстве Макрона. "Сам по себе этот эпизод не так уж важен, но из-за данного инцидента уже разразился серьезный кризис. Во Франции обсуждается конституционная реформа, заседание Национальной ассамблеи по этому вопросу отложили именно из-за Беналля. Левые и правые политики активно критикуют президента. Лидер левых Жан-Люк Меланшон сравнил произошедшее ни много ни мало с Уотергейтом", — рассказал РИА Новости руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его мнению, Макрону предстоит пройти испытание на прочность. "Весной 2019-го состоятся выборы в Европарламент, и единомышленники президента — партия "Республика, вперед!" — предстанут перед избирателями. Именно тогда и выяснится, одобрили французы реформы или нет", — говорит Рубинский. В случае поражения престиж Макрона будет окончательно подорван.

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