Эксперты назвали возможных виновников хакерских атак на энергосети США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Атаки на энергосети США могли совершить русскоязычные хакеры, базирующиеся в Восточной Европе, заявили РИА Новости эксперты из "Лаборатории Касперского" и Group-IB.
Эксперты Group-IB сообщили, что группа Dragonfly известна также под именами Energetic Bear, Crouching Yeti, Group 24, Koala Team и Anger Bear. Впервые она была замечена в 2010 году. Группа совершала атаки на различные объекты в США и Европе. В 2014 году Dragonfly атаковали строительную компанию в России, которая специализируется на проектировании конструкций.
"По нашим данным, за этими APT-атаками (целевыми атаками — ред.) стоят русскоговорящие авторы. Первые инциденты датируются 2010 годом, "Лаборатория Касперского" обнаружила атаки Crouching Yeti/Energetic Bear (она же Dragonfly — ред.) в 2014 году", — сообщили в "Лаборатории Касперского".
Как это работает?
По словам экспертов Group-IB, группа Dragonfly использует единую отработанную схему кибератак.
"Группа Dragonfly использует методы атаки, которые построены главным образом на установке вредоносных программ в систему и запуске исполняемых файлов на зараженных компьютерах. Они способны запускать дополнительные плагины, такие как инструменты для сбора паролей и снятия скриншотов на зараженных машинах", — рассказали они.
"Третий этап кампании состоял в "троянизировании" (заражении троянами — ред.) пакетов легитимного программного обеспечения, принадлежащих различным производителям Industrial Control System (ICS) оборудования", — сообщили они.
Незащищенная инфраструктура
Угрозы от таких кибератак очень велики, считают эксперты. Так, атаки на промышленные системы могут повлиять не только на отдельно взятое предприятие, но и на жизнь обычных людей.
"На сегодняшний день довольно сложно судить о том, насколько часто происходят подобные инциденты, так как зачастую пострадавшие организации о них не сообщают", — сообщили они.