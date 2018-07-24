Посол рассказал, почему бизнесмены ввозят "санкционку" через Белоруссию

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Российские бизнесмены ввозят санкционную продукцию в РФ транзитом через Белоруссию, но непонятно, каким образом они получают белорусские сертификаты, заявил во вторник посол РФ в Минске Александр Суриков.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. По его словам, за этим "стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".

"А почему он может быть непричастен, российский бизнес (к ввозу санкционной продукции через Белоруссию – ред.)? Ведь это российский бизнес до санкций завозил польское яблоко, овощи с Западной Европы. Они, честно говоря, были дешевле, чем произведенные у нас, да и рынок был дефицитен, объемов производства России вместе с Беларусью не хватало, чтобы закрыть рынок. И когда он потерял эти доходы, что любой бизнес в первую очередь делает? Он же пытается эти доходы снова восстановить", — сказал Суриков журналистам.

Дипломат не исключил, что российские оптовики, ранее ввозившие продукцию, которая не относилась к санкционной, пытаются и сейчас "различными путями, не теряя договоры, поставщика, наработанные схемы" ввозить продукцию, уже ставшую санкционной.

"Я так предполагаю, что они везут до Беларуси, здесь их (перевозки – ред.) делают легальными практически, и дальше везут в Россию, это российские фирмы. Но вот как получают они сертификаты белорусские – это уже второй вопрос. Не берусь рассуждать на эту тему", — заявил посол.

По его мнению, таможенным службам двух стран нужно серьезнее взаимодействовать в вопросах недопуска санкционных товаров. "И не искать пути прикрытия нарушителей в той или иной точке. Надо занимать более жесткую и более объективную позицию по прослеживаемости санкционных товаров и по их недопуску на российский рынок", — добавил Суриков.

Во вторник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что Минск полностью выполняет перед Москвой обязательства по недопуску на территорию России санкционных товаров транзитом через Белоруссию.