Посольство России вновь осудило сокрытие Лондоном данных по делу Глушкова

ЛОНДОН, 23 июл — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ вновь заявило о неприемлемости ситуации, при которой британские власти пытаются засекретить обстоятельства и ход расследования смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.

"Прошло больше четырех месяцев со смерти российского гражданина Николая Глушкова при странных обстоятельствах на британской земле. К сожалению, ни на один из наших семи официальных запросов в виде нот в Форин-офис не был получен субстантивный ответ. Запросы Генеральной прокуратуры РФ также игнорируются", — заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что Скотленд-Ярд, в который рекомендовал обратиться МИД Великобритании, так и не отреагировал на письмо от 13 июня, в котором диппредставительство подтвердило готовность встретиться и "обсудить модальности предложенных российской стороной консультаций между представителями правоохранительных органов двух стран".

"Мы искрение не можем понять, какими доводами руководствуются британские власти, отказывая России в доступе к расследованию смерти российского гражданина, и какие причины лежат в основе такого шага, который противоречит международным обязательствам Великобритании и наносят непоправимый ущерб авторитету ее правоохранительных органов и имиджу страны в целом", — отметил пресс-секретарь посольства.

"Вновь вынуждены констатировать неприемлемость ситуации, когда, несмотря на наличие действующих международно-правовых механизмов, британские власти пытаются засекретить обстоятельства и ход расследования смерти российского гражданина. Подобная линия не способствует установлению истины и выявлению виновных. Хотели бы напомнить британской стороне о том, что российские правоохранительные органы открыты к совместной работе и полноценным контактам по делу Николая Глушкова", — добавил он.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотленд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.