Президент Эквадора во время визита в Лондон тему Ассанжа не затронет

МЕХИКО, 23 июл — РИА Новости. МИД Эквадора заявил, что президент страны Ленин Морено во время начавшегося визита в Лондон не будет поднимать тему убежища для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"МИД Эквадора сообщает, что ни глава эквадорского государства, ни сопровождающая его делегация не будут затрагивать во время своих визитов в Великобританию и Испанию тему убежища господина Ассанжа", — говорится в сообщении ведомства.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

"Эквадорское государство будет обсуждать и продвигать договоренности относительно убежища господина Ассанжа в рамках международного права с адвокатами заинтересованной стороны и с британским правительством. На данный момент из-за сложности темы решения проблемы в краткосрочной или долгосрочной перспективе нет", — отмечает МИД Эквадора.

В конце июня министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Ассанжа не может быть вечным.