Президент Эквадора во время визита в Лондон тему Ассанжа не затронет

МЕХИКО, 23 июл — РИА Новости. МИД Эквадора заявил, что президент страны Ленин Морено во время начавшегося визита в Лондон не будет поднимать тему убежища для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
"Эквадорское государство будет обсуждать и продвигать договоренности относительно убежища господина Ассанжа в рамках международного права с адвокатами заинтересованной стороны и с британским правительством. На данный момент из-за сложности темы решения проблемы в краткосрочной или долгосрочной перспективе нет", — отмечает МИД Эквадора.
В конце июня министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Ассанжа не может быть вечным.