Суд в Греции перенес рассмотрение запроса на выдачу Винника России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Суд греческого города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение второго запроса генпрокуратуры России на выдачу россиянина Александра Винника, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Заседание суда отложено на 30 июля. На сегодняшнем заседании не мог присутствовать греческий адвокат, и в интересах качественной защиты нашего клиента суд отложил заседание", — сообщил Мусатов.
Он рассказал, что, как выяснилось, ранее поданное заявление Винника в прокуратуру города Салоники с требованием возбудить уголовное дело против него, если он нарушал закон на территории Греции, потерялось. Обвинения в том, что он, находясь в течение года в тюрьме в Салониках, шантажировал французских граждан и вымогал у них деньги, выдвинула Франция.
"Заявление Винника почему-то потерялось. Оно имеет существенное значение для дела. Прокурор Салоников делает вид, что не получал то, что из пришло из тюрьмы. Мы будем выяснять. Эти документы имеют значение для дела", — сказал Мусатов.