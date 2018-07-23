Суд в Греции перенес рассмотрение запроса на выдачу Винника России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Суд греческого города Салоники перенес на 30 июля рассмотрение второго запроса генпрокуратуры России на выдачу россиянина Александра Винника, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Винник был задержан в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты. Ранее суды в Греции приняли решения о выдаче Винника в США, в Россию, а несколько дней назад во Францию. Генпрокуратура России недавно направила второй запрос на его экстрадицию.

"Заседание суда отложено на 30 июля. На сегодняшнем заседании не мог присутствовать греческий адвокат, и в интересах качественной защиты нашего клиента суд отложил заседание", — сообщил Мусатов.

Он рассказал, что, как выяснилось, ранее поданное заявление Винника в прокуратуру города Салоники с требованием возбудить уголовное дело против него, если он нарушал закон на территории Греции, потерялось. Обвинения в том, что он, находясь в течение года в тюрьме в Салониках, шантажировал французских граждан и вымогал у них деньги, выдвинула Франция.

"Заявление Винника почему-то потерялось. Оно имеет существенное значение для дела. Прокурор Салоников делает вид, что не получал то, что из пришло из тюрьмы. Мы будем выяснять. Эти документы имеют значение для дела", — сказал Мусатов.