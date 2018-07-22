В ЕП ответили на слова советника Трампа о помощи правым движениям в Европе

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Планы экс-советника президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивена Бэннона создать в Европе некоммерческую организацию по поддержке политических движений правого толка в Европарламенте назвали "атакой на свободу" и пообещали "дать ответ".

"Нападение на свободу и демократию в Европе. Мы не будем бездействовать. Мы ответим", — заявил в воскресенье в своем аккаунте в Twitter лидер второй по величине фракции Европарламента, "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" Удо Булман.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что Бэннон планирует создать в Европе фонд The Movement ("Движение"), который будет проводить опросы, давать рекомендации и предоставлять сторонникам движений правопопулистского толка результаты научных исследований. Бэннон намерен сделать так, чтобы его "Движение" в перспективе оказалось более влиятельным, чем фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Одна из первоочередных целей Бэннона, как пишет издание, способствовать формированию правой фракции в Европарламенте после выборов в мае 2019 года.

В январе этого года президент США Дональд Трамп публично отмежевался от своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. По заявлению Трампа, Бэннон не имел влияния в Белом доме, давал утечки в прессу и после отставки "потерял рассудок". Бэннон, считавшийся одним из ближайших советников Трампа, был уволен в августе прошлого года. После этого он неоднократно критиковал ряд сотрудников нынешней администрации, включая окружение Трампа.