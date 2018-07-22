СМИ узнали о работе на Дальнем Востоке северокорейских IT специалистов

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Северокорейский государственный институт исследований и разработок в области IT "Корейский компьютерный центр" (KCC), который США связывают с разработкой технологий для баллистических ракет, активно работает на территории российского Дальнего Востока, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
В сообщении отмечается, что северокорейские работники приезжают из филиала компании, расположенном в Яньбянь-Корейском автономном округе на границе с КНДР и Россией. Средняя ежемесячная заработная плата северокорейских инженеров составляет около 160 тысяч рублей, подчеркнул источник агентства.
Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".
Ранее в июле посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора заявил РИА Новости, что число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года.