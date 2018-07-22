СМИ узнали о работе на Дальнем Востоке северокорейских IT специалистов

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Северокорейский государственный институт исследований и разработок в области IT "Корейский компьютерный центр" (KCC), который США связывают с разработкой технологий для баллистических ракет, активно работает на территории российского Дальнего Востока, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.

"Известно, что с прошлого года северокорейские инженеры в области IT ведут деятельность в районе Владивостока… Здесь работают молодые люди до 30 лет, окончившие Пхеньянский технологический университет. Они занимаются разработкой и продажей программного обеспечения. Инженеры делают вид, что работают на компании, основанные россиянами, но практическое управление осуществляется только гражданами КНДР", — заявил источник агентства.

В сообщении отмечается, что северокорейские работники приезжают из филиала компании, расположенном в Яньбянь-Корейском автономном округе на границе с КНДР и Россией. Средняя ежемесячная заработная плата северокорейских инженеров составляет около 160 тысяч рублей, подчеркнул источник агентства.

"В прошлом году Совет безопасности ООН принял резолюцию с санкциями, налагающими запрет на найм северокорейских работников, с целью подорвать ресурсную базу для развития ядерной и ракетной программы КНДР. Россия также начала высылать северокорейских рабочих. В этих условиях Северная Корея начала задействовать вместо работников, занятых в строительстве и сельском хозяйстве, специалистов в области IT, где возможна высокая прибыль при меньшей рабочей силе", — говорится в сообщении Киодо.

Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года".

Ранее в июле посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора заявил РИА Новости, что число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до конца ноября 2019 года.