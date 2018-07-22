Ограбление в Киеве вынудило кенийского полиглота три недели жить на улице

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Преподаватель из Кении Леонардо Цезарь, которого ограбили сразу по приезде на Украину, более трех недель прожил на Контрактовой площади Киева, пишут украинские "Вести".

Отмечается, что он приехал в украинскую столицу из Санкт-Петербурга, чтобы устроиться работать преподавателем. Однако в день приезда неизвестные обокрали его прямо на вокзале, отобрав все деньги, документы и вещи.

Как рассказал сам Цезарь, в 2016 году он закончил Стэнфордский университет в США и имеет диплом о высшем педагогическом образовании. Кроме того, он владеет пятью языками. Раньше он преподавал в школах Италии, Испании, Белоруссии и России.

"Таким образом, я совмещал странствования по миру и преподавание. Я приехал в Киев, чтобы здесь остаться преподавать детям. Поэтому хочу, чтобы мне просто помогли вернуться к своему любимому делу и устроили в школу или колледж", — сказал кениец.

В Киеве у пострадавшего нет ни друзей, ни близких. В консульстве Кении, куда он обратился после нападения, ему отказали в помощи. В итоге, Цезарю пришлось ночевать на Контрактовой площади и спать прямо на газоне. В полицию он боялся обратиться, потому что считал это опасным для себя.

На данный момент, украинская полиция оказывает помощь пострадавшему. Из-за жизни на улице у кенийца начались проблемы со здоровьем и его доставили в больницу. Кроме того, ему предоставили средства связи, а после выписки из больницы Цезаря разместят в одном из городских хостелов.