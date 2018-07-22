Ограбление в Киеве вынудило кенийского полиглота три недели жить на улице

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Преподаватель из Кении Леонардо Цезарь, которого ограбили сразу по приезде на Украину, более трех недель прожил на Контрактовой площади Киева, пишут украинские "Вести".
Как рассказал сам Цезарь, в 2016 году он закончил Стэнфордский университет в США и имеет диплом о высшем педагогическом образовании. Кроме того, он владеет пятью языками. Раньше он преподавал в школах Италии, Испании, Белоруссии и России.
"Таким образом, я совмещал странствования по миру и преподавание. Я приехал в Киев, чтобы здесь остаться преподавать детям. Поэтому хочу, чтобы мне просто помогли вернуться к своему любимому делу и устроили в школу или колледж", — сказал кениец.
На данный момент, украинская полиция оказывает помощь пострадавшему. Из-за жизни на улице у кенийца начались проблемы со здоровьем и его доставили в больницу. Кроме того, ему предоставили средства связи, а после выписки из больницы Цезаря разместят в одном из городских хостелов.