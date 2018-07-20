В Белоруссии могут быть месторождения золота и платины, считают геологи

МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Признаки золота, платины и меди обнаружили геологи в Белоруссии. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, заявил заместитель начальника управления по геологии Минприроды Василий Колб.

Ранее президент Александр Лукашенко призывал Министерство природных ресурсов искать залежи полезных ископаемых в недрах республики. Наконец Минприроды похвасталось своими находками.

"Были поисковые работы в Столбцовском районе Минской области, по результатам которых выделен перспективный участок Зуберово. На достаточно больших глубинах — от 300 до 500 метров — обнаружены проявления золота. Теперь необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ", — рассказал представитель ведомства.

Участок уже внесли в перечень предлагаемых для передачи в концессию для заключения договора о поисковых работах и предварительной разведке. По словам Колба, концессионер пока не найден.

"Помимо золота, на территории Беларуси есть проявления меди и платины. Платина зафиксирована на участке Зуберово. Есть также перспективы по выявлению месторождений урановых руд. Площади были выявлены еще лет 20 назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений приостановлены в связи с тем, что они достаточно затратны и требуют хорошего экономического обоснования", — заключил он.

Помимо драгоценных металлов, горючего и урана в недрах республики ищут и другие полезные ископаемые. Несколько лет назад ученые объявляли о возможности обнаружения в республике алмазов и прочих драгоценных камней, однако пока их не нашли.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь>>