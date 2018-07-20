Израиль пригрозил ХАМАС "крупной и болезненной" военной операцией

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности "крупной и болезненной" военной операции в секторе Газа. Он обвинил правящее там движение ХАМАС в провокациях.
"Газеты пишут, что войны не начинают из-за змеев и пожаров. Однако всякий здравомыслящий человек, увидев спаленную рощу или тысячи дунамов (мера площади. — Прим. ред.) сельскохозяйственных угодий, согласится, что такая ситуация ненормальна", — сказал Либерман в ходе поездки в приграничный город Сдерот.
Министр обороны предупредил, что новая кампания может превзойти по своим масштабам и последствиям последнюю крупную операцию в Газе, которая четыре года назад унесла жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.
Также он призвал жителей анклава оказать давление на своих правителей и заставить их прекратить поджоги и беспорядки.
На прошлых выходных израильская авиация бомбила десятки целей в секторе Газа, добиваясь от ХАМАС прекращения провокаций. Палестинские медики сообщили о двух погибших и 14 раненых. В ответ палестинские боевики выпустили по южным районам Израиля больше 100 ракет и мин, из которых более 20 перехватили израильские военные.
Сектор Газа
Сектор Газа — территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины наряду с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена разделительным забором.
Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.
Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.