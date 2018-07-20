Посольство России запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Посольство РФ в США попросило американские власти дать разъяснения по поводу ареста россиянки Марии Бутиной, говорится в сообщении посольства РФ в США в соцсети Facebook.

"Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства РФ в четверг посетили россиянку в следственном изоляторе и общались с ней около двух часов.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.