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Белоруссия пообещала отслеживать действия НАТО у границ

(обновлено: 19:41 19.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкФлаги стран НАТО. Архивное фотоФлаги стран НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Белоруссия будет отслеживать действия НАТО у границ и учитывать их в выстраивании военной политики по отношению к альянсу и соседним государствам. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, на встрече с главой МИД Латвии заявил руководитель белорусского внешнеполитического действия Владимир Макей.

Белорусский министр встретился с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в Риге в четверг. Среди поднятых тем — подготовка межгосударственных визитов, развитие общих проектов и действия НАТО.

Без напряженности

Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото
© AFP 2018
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"Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам. Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям", — сказал Макей после встречи с главой МИД Латвии.

По словам Макея, в некоторых соседних с Белоруссией странах предпринимаются шаги по усилению активности североатлантического альянса.

"Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений", — отметил министр.

Как сказал Макей, Белоруссия обязана думать над своей реакцией на эти действия НАТО. Впрочем, он заверил: республика не намерена поступать так, чтобы этими действиями были созданы дополнительные угрозы безопасности в регионе.

Без баз и открыто

Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России
Белоруссия не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории, отметил министр.

"Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах", — добавил руководитель МИД.

Макей подчеркнул: выстраивая отношения в военно-политической сфере с другими государствами, Белоруссия и впредь намерена поступать транспарентно и открыто. "Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями", — заключил Владимир Макей.

Комментируя встречу с Макеем, глава МИД Латвии назвал ее открытой и плодотворной.

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