Пассажирам венского метро раздали 14 тысяч бесплатных дезодорантов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти австрийской столицы в рамках специальной кампании раздали пассажирам метро 14 тысяч бесплатных дезодорантов, сообщает издание Krone.
Получить так называемый "охлаждающий пакет" смогли пассажиры, воспользовавшиеся линией U6 столичного метро. Подарок представляет собой небольшую упаковку с картой метро и надписью "Еще больше уверенности в пути". Как заявила Сима, жителям Вены не стоит воспринимать акцию как оскорбление в свой адрес.
Таблоид Bild уточняет, что лишь половина вагонов метро города оборудованы системой кондиционирования. Сбавить градус жары в поездах помогают солнцезащитные пленки и новые вентиляционные отверстия.
В будущем венское метро намерено бороться не только с запахом пота. С сентября в вагонах будет запрещено есть ароматные блюда, вроде пиццы, кебабов или пасты.