ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета республики Ваагна Арутюняна, сообщили в пресс-службе правительства.

Арутюнян в 2008-2011 годах возглавлял следственную группу по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

"Освободить Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника управления по расследованию особо важных дел по собственному желанию", — говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте СК.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.