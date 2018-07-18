Силовики семь раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 12 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР Докучаевске повреждено два дома.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 109 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 105 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.