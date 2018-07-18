Трамп считает "очень плохим парнем" экс-главу ЦРУ

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает "очень плохим парнем" экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, который ранее назвал главу государства предателем из-за его выступления на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что Бреннан – очень плохой парень, если посмотрите на все, что произошло под его надзором. Думаю, он очень плохой человек", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Бреннан возглавлял ЦРУ при администрации Барака Обамы. Ранее Трамп критиковал своего предшественника и спецслужбы страны той поры за то, что они "позволили России вмешаться в выборы и ничего не сделали с этим".

В понедельник Бреннан написал в Twitter, что выступление Трампа на пресс-конференции в Хельсинки "превышает предел государственного преступления" и это "не что иное, как измена". Таким образом, экс-глава ЦРУ оценил комментарии президента США об итогах переговоров с Путиным и перспективах сотрудничества с Россией.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.