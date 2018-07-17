Трамп назвал интересной встречу с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал интересной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в понедельник в Хельсинки.

"Моя встреча с президентом Путиным была действительно интересной по ряду аспектов, потому что у нас не было отношений с Россией долгое время, и мы начали (их)", — заявил Трамп на встрече с конгрессменами в Белом доме.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.