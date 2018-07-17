РИГА, 17 июл — РИА Новости. Требуя от стран Европы постоянного увеличения расходов на оборону президент США Дональд Трамп хочет перезагрузить американскую экономику, как делали и его предшественники, заявил РИА Новости депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее заявлял, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП. Латвия является членом НАТО с 2004 года и тратит на оборону 2% от ВВП. Минобороны балтийской республики считает, что в ближайшее время бюджет может быть увеличен.

"Когда Трамп требует от своих европейских партнеров (или как их еще называть, после употребленного им слова foes — "недруги") увеличения военных расходов, то думает только и единственно про увеличение доходов американского военно-промышленного комплекса. В течение последних полтараста лет вкачивание бюджетных средств в военную промышленность служило безотказным инструментом для перезапуска американской экономики", — сказал Митрофанов.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша. Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.