Танки, найденные блогерами на Украине, вряд ли боеготовы, заявил эксперт

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Найденные на Украине несколько сотен танков вряд ли являются боеготовыми, но по внешнему виду машин это невозможно определить, заявил РИА Новости во вторник член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее в сети появилось видео, на котором показывается заброшенная украинская военная база, где находятся, по утверждению авторов записи, полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total . Авторы ролика в описании к нему рассказали о том, что исследовали полузаброшенные объекты в поисках бункера или бомбоубежища, когда наткнулись на три сотни старых советских танков "в полной боеготовности", а вслед за этим нашли приблизительно десять "новых" Т-64 и грузовой автомобиль, предназначенный для их перевозки. Министерство обороны Украины во вторник заявило, что видеоролик на самом деле снят на одном из предприятий в Харькове.

"Только по внешним признакам никак нельзя установить боеготовность танка – это задача не под силу даже эксперту в области бронетехники, что уж говорить про сталкеров. То, что эти танки выглядят "с иголочки", вообще ни о чем не говорит — у нас в России на памятниках стоят танки как новенькие, их регулярно красят, выглядят просто замечательно, но внутри даже двигателя нет", — сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что в советское время в России тоже можно было встретить "заброшенные" поля из тысяч списанных танков, боеготовность некоторых из них сегодня восстанавливается, и они возвращаются в строй.

"Главной целью этих блогеров было поймать хайп, и это им удалось, в этом плане они молодцы. Никаких открытий тут я не вижу. У нас тоже в советские времена были поля – резервы танков, руки до них не доходили. Некоторые из них можно увидеть сегодня в Сирии, их боеготовность быстро восстановили", — отметил собеседник агентства.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников заявил, что фактическая мощность завода, производящего новейшие украинские танки "Оплот", составляет всего десять машин в год. Таким образом, чтобы обеспечить одну танковую бригаду необходимой сотней машин, Киеву понадобится десять лет, и к этому сроку "Оплоты", по его словам, уже устареют.