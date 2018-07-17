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Литовский адвокат рассказал об угрозах из-за дела о тайной тюрьме ЦРУ

(обновлено: 12:05 17.07.2018)
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© Фото : страница Станисловаса Томаса в FacebookЛитовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас. Архивное фотоЛитовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас. Архивное фото
© Фото : страница Станисловаса Томаса в Facebook

ВИЛЬНЮС, 17 июл – РИА Новости. Литовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, что ему угрожают из-за расследования о секретной тюрьме ЦРУ, которая находилась в балтийской республике.

Предполагаемая тюрьма ЦРУ в литовском Антавиляй
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Тюрьма ЦРУ в Литве: тайное стало явным
По мнению Томаса, к угрозам могут быть причастны сторонники бывшего президента Валдаса Адамкуса, который вместе с тогдашним главой Департамента государственной безопасности Арвидасом Поцюсом разрешил создать тайное учреждение американских спецслужб на литовской территории.

"Я проживаю в Монако и во Франции, нахожусь далеко от Литвы. Я получил угрозы, что меня убьют в Литве, от сторонников Адамкуса. В Литве мне опасно", — рассказал Томас.

Адвокат выступает за то, чтобы представители властей, согласившиеся создать секретную тюрьму ЦРУ, где к заключенным применялись пытки, были наказаны. Он подал жалобу на литовское правительство в Комитет ООН по правам человека. Ожидается, что решение примут 26 июля.

По словам Томаса, и Европейский суд по правам человека, и Комитет по правам человека ООН ясно обозначили, что существование тайной тюрьмы ЦРУ в Литве "доказано вне пределов обоснованного сомнения". Комитет по насильственным исчезновениям ООН обязал Генпрокуратуру Литвы до 15 сентября закончить расследование и "выйти с конкретными фамилиями тех, кто организовал это", однако в ведомстве заявляют об отсутствии каких-либо "объективных данных" по делу.

© AP Photo / Mindaugas KulbisПредполагаемая тюрьма ЦРУ в литовском Антавиляй
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Предполагаемая тюрьма ЦРУ в литовском Антавиляй

"На прошлой неделе я был на заседании Комитета по правам человека ООН. На это заседание вызвали представителя генерального прокурора Литвы. Представитель Генеральной прокуратуры Литвы, несмотря на решения Страсбургского суда и комитета ООН, имел такую глупость заявить им в глаза, что они не установили, кто является жертвой этих преступлений, и, более того, они не установили возможных подозреваемых. Хотя оба они упомянуты в решении Страсбургского суда", — рассказал Томас.

Он добавил, что есть документы, ясно свидетельствующие о том, что американские спецслужбы "общались именно с руководством Литвы, не с какой-то бандой, не с охранником третьего звена", и "все указывает на то, что будет два подозреваемых и они очень очевидны".

Так, по версии Томаса, тюрьму закрыли, поскольку сотрудники ЦРУ жестоко мучили заключенных, а литовские представители, боясь огласки, отказывались вызывать к пострадавшим врачей.

"Например, господину выкололи глаз. Когда ты человеку выколол глаз, возникает опасность, что он вообще умрет. И литовцы отказались вызывать врачей. Именно поэтому они приняли решение закрывать тюрьму, потому что это слишком опасно для этих 30 арабов", — утверждает правозащитник.

Как отметил Томас, для нормальной тюрьмы нужны помещение, охрана, персонал, а секретная тюрьма, как следует из американских документов, представляет собой просто подвал, где людей держали в коробках, "напоминающих половину гроба".

Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
NYT: Белый дом отказывается от идеи воссоздания секретных тюрем ЦРУ
По мнению правозащитника, Литва полностью дискредитировала себя в деле с секретной тюрьмой. Он также считает, что такие тюрьмы могут существовать в республике и по сей день.

"Все международные инстанции говорят о том, что тюрьма была, о том, что Литва как государство совершила преступление, а Литва все равно говорит, что ничего не было. Она еще больше себя дискредитирует", — уверен Томас.

Весной Страсбургский суд официально признал, что на территории Литвы в 2005-2006 годах работала тайная тюрьма ЦРУ, в которой пытали заключенных.

Расследование началось после жалобы в ЕСПЧ гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, которого подозревают в совершении терактов 11 сентября 2001 года в США.

Суд обязал Литву выплатить потерпевшему 130 тысяч евро. Президент Даля Грибаускайте пообещала выполнить эти требования, однако до сих пор литовские власти не предприняли никаких действий.

До официальных заявлений уже появлялась информация, что тюрьма могла находиться в поселке Антавиляй под Вильнюсом, однако литовские власти категорически отрицали ее существование.

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