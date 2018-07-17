Порошенко рассказал, когда Киев начнет готовиться к выборам в Донбассе

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после введения миротворцев ООН в Донбасс Киев будет готов к политическому процессу по подготовке к местным выборам в регионе.

"Сразу после того, как будут выведены российские войска с нашей территории, когда она заберет артиллерию, танки и системы залпового огня, а миротворческая миссия разоружит незаконные вооруженные формирования, мы сразу же готовы начать политический процесс по подготовке местных выборов и будем вести диалог с теми, кого изберут на выборах, признанных свободными", — заявил Порошенко в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, такая логика отвечает и прописана в минских соглашениях по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии российских военных в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.