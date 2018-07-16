МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эритрея вновь открыла посольство в столице Эфиопии Аддис-Абебе после подписания декларации о мире и дружбе между странами, сообщает эфиопский телеканал Fana TV.

Ранее министр информации Эритреи Йеман Мескель сообщил в Twitter, что Эфиопия и Эритрея в минувший понедельник подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая знаменует окончание состояния войны между двумя государствами.

"Посольство Эритреи в Аддис-Абебе было вновь открыто сегодня в присутствии премьер-министра Эфиопии доктора Абия Ахмеда и президента Эритреи Исайяса Афеворки", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает телеканал, церемония открытия посольства прошла рядом с центральной площадью Мескель. На ней присутствовали также другие высокопоставленные чиновники.

Ранее правящая партия Эфиопии "Революционно-демократический фронт эфиопских народов" (EPRDF) приняла решение о полном принятии и реализации Алжирского соглашения о прекращении военных действий между Эфиопией и Эритреей. Соглашение относит ряд спорных территорий, в том числе город Бадме, к Эритрее. Таким образом, полностью приняв Алжирское соглашение, Эфиопия берет на себя обязательства по выводу войск с территории, принадлежащей по договору Эритрее.

Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между ними из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 год. В результате него погибли около 80 тысяч человек.