Додон намерен встретиться с лидером Приднестровья в ближайшие месяцы

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что намерен встретиться с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшие месяцы.

"Вы знаете, что у нас есть положительная динамика по решению текущих проблем жителей левого и правого берега. Мы говорили о том, что у меня уже были три встречи с лидером Приднестровья. Я думаю, что в ближайшие месяцы, август — сентябрь, у меня будет следующая встреча, поэтому и по этому направлению мы должны обозначить шаги, там есть поле для работы для всех, есть и желание со стороны левого и правого берега", — заявил Додон в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

Он также выразил уверенность в том, что вместе с Россией у сторон имеются хорошие шансы в решении проблемы.

Вице-премьер РФ в свою очередь заявил, что по приднестровскому урегулированию необходимо найти взаимоприемлемое решение.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.