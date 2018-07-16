МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Британский дайвер и участник спасательной операции по вызволению из затопленной пещеры в Таиланде подростков Верн Унсуорт заявил, что он намерен обратиться в суд из-за оскорбительного сообщения американского предпринимателя Илона Маска в Twitter, сообщает Times.

Ранее Унсуорт дал телеканалу интервью, в котором назвал разработанную для спасения детей компанией Маска мини-субмарину "PR-ходом" и заявил, что устройство "не имело шансов" на успех. Унсуорт участвовал в спасательной операции, в частности, предоставил таиландским властям информацию о системе пещер. Как сообщает CNN, в ответ на критику Маск в Twitter назвал дайвера "педофилом", однако затем удалил сообщение.

"Насколько я понимаю, он назвал меня педофилом… Да, это еще не закончено", — сказал Унсуорт журналистам на вопрос о том, намерен ли он предпринимать легальные действия против Маска.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней, а операция по спасению длилась трое суток. 10 июля последний подросток и тренер были выведены из пещеры.

Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", и на случай будущих спасательных операций.

Позже СМИ сообщили, что глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.

Несмотря на то, что мини-подлодка не была использована в спецоперации, таиландские спасатели выразили Маску глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров. Также СМИ сообщали, что во время приезда в Таиланд на испытания мини-субмарины Маск встретился с премьер-министром страны Праютом Чан-Оча, который также поблагодарил американского предпринимателя.