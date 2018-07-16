МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Британский дайвер и участник спасательной операции по вызволению из затопленной пещеры в Таиланде подростков Верн Унсуорт заявил, что он намерен обратиться в суд из-за оскорбительного сообщения американского предпринимателя Илона Маска в Twitter, сообщает Times.
"Насколько я понимаю, он назвал меня педофилом… Да, это еще не закончено", — сказал Унсуорт журналистам на вопрос о том, намерен ли он предпринимать легальные действия против Маска.
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней, а операция по спасению длилась трое суток. 10 июля последний подросток и тренер были выведены из пещеры.
Позже СМИ сообщили, что глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон заявил, что изобретение Маска не будет использоваться при эвакуации школьников из пещеры. Он отметил, что это изделие "высокой сложности", но оно не имело практической ценности для данной спасательной операции.
Несмотря на то, что мини-подлодка не была использована в спецоперации, таиландские спасатели выразили Маску глубокую благодарность за предоставленные помимо лодки технологические решения и помощь присланных им инженеров. Также СМИ сообщали, что во время приезда в Таиланд на испытания мини-субмарины Маск встретился с премьер-министром страны Праютом Чан-Оча, который также поблагодарил американского предпринимателя.