Китай и ЕС призвали США и КНДР придерживаться взятых на себя обязательств

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. ЕС и КНР приветствуют обязательства, взятые на себя США и КНДР, а также Пхеньяном и Сеулом в ходе недавних саммитов лидеров, призывают к их полному выполнению, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении по итогам 20-го саммита ЕС-КНР.

"ЕС и Китай поддерживают различные усилия по поиску мирного решения проблемы Корейского полуострова", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "с начала этого года ситуация на Корейском полуострове демонстрирует значительное улучшение. ЕС и Китай приветствуют обязательства, взятые на себя сторонами в ходе саммита США и КНДР, а также межкорейских саммитов, включая обязательства по осуществлению денуклеаризации".

ЕС и КНР также призывают все соответствующие стороны в полной мере выполнять соответствующие резолюции СБ ООН.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.