Экс-премьер Пакистана оспорил вердикт по делу о коррупции в Высоком суде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям в понедельник подали апелляцию в Высокий суд Исламабада, чтобы оспорить вердикт по делу о коррупции, сообщает местная газета News International.
Как сообщается, Шариф и его дочь добиваются отмены приговора и признания его недействительным. Кроме того, они требуют, чтобы все трое подсудимых были освобождены под залог.
Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны после публикации так называемого "панамского досье". Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.