ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Строгие меры безопасности не помешали активистам в Хельсинки ночью разместить видеопроекцию с лозунгом на здание, прилегающее к Президентскому дворцу, где в понедельник пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает газета Ilta-Lehti.

"На здание транслировалась видеопроекция из слов "The whole world is watching" (Весь мир наблюдает)", — пишет газета.

Трансляция акции, видеоролики и фотографии впоследствии были размещены на ресурсах американской организации по борьбе за права человека — Human Rights Campaign, которая, как утверждает издание, могла выступить ее организатором.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.