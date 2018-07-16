Владелица потерпевшего крушение в Таиланде судна сдалась полиции

БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Владелица туристического судна "Феникс", при крушении которого у острова Пхукет в Таиланде погибли 47 граждан Китая, сдалась полиции после объявления ее в розыск по обвинению в неосторожности, повлекшей смерть двух и более человек, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

Гражданка Таиланда Воралак Рыакчайкан, на имя которой выписаны документы судна "Феникс", передала себя в руки правоохранительных органов на третий день после постановления суда о ее аресте и объявления в розыск, сообщает телеканал. В понедельник ей будут предъявлены обвинения в суде, после чего суд изберет для нее меру пресечения на период следствия. На допросе в полиции 26-летняя женщина не признала себя виновной, говорится в сообщении.

Ранее обвинения в неосторожности, повлекшей смерть, были предъявлены старшему механику судна "Феникс", находившемуся в числе 39 человек, спасенных в первые часы после катастрофы. Затем его освободили на время следствия под денежный залог, сообщает телеканал.

Помимо обвинений в неосторожности, владелицу судна могут ожидать и другие обвинения: в настоящее время специальная комиссия управления портов Таиланда вместе с полицией поверяет подозрения на несоблюдение стандартов безопасности при постройке и оборудовании "Феникса". По заявлению администрации провинции Пхукет, судно будет поднято с морского дна в течение ближайших 15 – 20 дней, после чего его конструкцию тщательно изучат члены комиссии и полиция. Следствием также проверяется версия причастности мужа владелицы судна, гражданина КНР, к нелегальному осуществлению предпринимательской деятельности на территории Таиланда через подставных лиц.

Одновременно управление портов проводит дисциплинарное расследование в отношении сотрудников администрации причала, от которого отходил "Феникс" на экскурсию по островам в день катастрофы. Судно выпустили в море, несмотря на штормовое предупреждение, напоминает телеканал.

Судно "Феникс", пассажирами которого были, в основном, туристы из КНР, перевернулось и затонуло южнее острова Пхукет во время шторма вечером 5 июля. По официальным данным, в катастрофе погибли 47 человек, тела которых были найдены в ходе многодневной поисковой операции в районе крушения. По информации, опубликованной властями острова Пхукет, тело последнего погибшего было извлечено из-под корпуса затонувшего судна в воскресенье в результате совместной операции таиландских и китайских дайверов.

После катастрофы были отменены более 7 тысяч бронирований на вторую половину июля для китайских туристов в гостиницах Пхукета.