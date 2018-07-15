СМИ сообщили о планах Ирландии вывезти свою нефть из Британии из-за Brexit

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Правительство Ирландии планирует утвердить план по транспортировке 200 тысяч тонн нефтяных запасов страны с территории Великобритании в Ирландию или другие государства ЕС в связи с Brexit, сообщает газета Sunday Independent со ссылкой на источник.

Как пишет газета, решение о транспортировке было сделано из соображений национальной безопасности. Правительство планирует прибегнуть к подобным мерам на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Планируется, что правительство окончательно утвердит решение о переброске запасов нефти и нефтепродуктов на заседании кабинета министров в среду, сообщил источник.

По данным газеты, нефтяные запасы Ирландии составляют 1,5 миллиона тонн, 500 тысяч из них хранятся в Великобритании, Нидерландах, Дании и Испании.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, при этом для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.