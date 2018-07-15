В Хельсинки проходят митинги в поддержку и против Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. В центре финской столицы Хельсинки идут одновременно два митинга — в поддержку визита президента США Дональда Трампа и акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Защитники прав человека, сторонники ЛГБТ, поддерживающие Украину и "Сирийскую свободную армию" прошли маршем по центру Хельсинки от парка у вокзала до площади у Собора Святого Николая. В митинге участвуют 2,5 тысячи человек, но некоторые из них являются туристами, сообщила финская полиция в Twitter.

Сейчас они начали митинг на Сенатской площади около собора. В частности, собравшиеся требуют от президента России Владимира Путина и Трампа соблюдать права человека и "остановить войны".

Одновременно буквально в километре проходит митинг в поддержку политики Трампа, он собрал всего около 50 человек, сообщает полиция в Twitter.

Мероприятие называется "Welcome Trump" ("Добро пожаловать Трамп") и проходит в спокойной обстановке в центре Хельсинки на площади Наринкатори, организовано молодежным крылом партии "Истинные финны".

"Трамп — крутой парень. Он хороший президент, половина американцев проголосовала за него", — говорит представитель организаторов Томми О. Пельве (Tommi O. Pälve).

Организаторы носят футболки с буквами #MFGA и #MAGA, что расшифровывается как слоган американского президента для его предвыборной кампании — "Сделаем Америку снова великой" и "Сделаем Финляндию снова великой". Люди держат плакаты и баннеры в поддержку Трампа.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

HelsinkiCalling demonstration has now moved to Senate Square. There are aproximately 2 500 people in the Square, including Helsinki visitors. We secure the public order and safety.

And by the way, it is hot out there, drink water! pic.twitter.com/CcaEM2qkMx — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

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