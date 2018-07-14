Центр Хельсинки закроют для транспорта в день встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Многие центральные улицы и площади Хельсинки будут полностью закрыты для движения транспорта, в том числе эксплуатационных и технических транспортных средств, некоторые улицы будут перекрыты частично из-за ожидаемой встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в совместном заявлении полиции города, мэрии Хельсинки и компании-оператора общественного транспорта HSL.

"Встреча президентов окажет значительное влияние на движение в Хельсинки и Вантаа, особенно в понедельник, 16 июля — часть центра Хельсинки закрыта для движения транспортных средств", — говорится в сообщении.

Будут полностью закрыты для движения, в том числе технических и эксплуатационных служб, улицы, прилегающие к Президентскому дворцу, где пройдёт встреча президентов.

На некоторых улицах Хельсинки ожидаются ограничения в понедельник с 11.30 до 20.00.

"Я надеюсь, что граждане, предприниматели и гости Хельсинки отнесутся с пониманием и терпением к этим неудобствам и ограничениям. Однако это прекрасная возможность для Хельсинки и Финляндии. Город будет показан в лучшем виде по всему миру", — приводится в сообщении цитата мэра Хельсинки Яна Вапаавуори.

Ограничения в движении ожидаются уже с воскресенья, в том числе из-за акции протеста.

В центре Хельсинки также будут исключены из сети городского велотранспорта около 10 паркингов, ими нельзя будет воспользоваться с воскресенья до вторника.

Также все находящиеся в зонах, подлежащих закрытию, транспортные средства будут эвакуированы. Процесс вывоза автотранспорта начнется в субботу в полдень.

Для более детальной и точной информации всем жителям и гостям города власти рекомендуют пользоваться сайтом оператора общественного транспорта HSL, его мобильным приложением, а также искать информацию в аккаунтах оператора в социальных сетях.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.